Innenriksministrene skal blant annet diskutere mulige nasjonale sivilforsvarstiltak for å begrense smittespredning.

– Dette er primært en sak for helsesektoren, men vi ser at samarbeid på tvers av sektorer og grenser er avgjørende, sier en EU-diplomat før møtet. Det ble vurdert om hele møtet skulle avlyses, men temaene som skal tas opp, ble ansett som så viktige at det er nødvendig å møtes, sier kilden.

Det andre hovedtemaet blir en oppdatering om situasjonen på grensen mellom Hellas og Tyrkia.

