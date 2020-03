Alle arrangementer avlyses eller utsettes og utelivs- og restaurantlokaler stenges nå på ubestemt tid som følge av korona-pandemien. Flere norske underholdningsprofiler ytrer bekymring for en hel bransje.

Heller ikke pop-artist Julie Bergan (25) legger skjul på at hun tenker mye på hvilke konsekvenser dette får for henne og andre.

– Jeg er åpenbart veldig bekymret. Det er ingen tvil om at kultur- og underholdningsbransjen er ganske hardt rammet av dette, sier 25-åringen når hun gjester Senkveld med Helene og Stian fredag kveld.

«Hell i uhell» for Bergan

Bergan og resten av gjestene i denne ukens Senkveld ble intervjuet uten publikum i salen. Også dette som følge av koronaviruset.

Julie Bergan er for tiden ikke ute på noen turné selv, og sier at dette kan betegnes som «hell i uhell».

– For første gang på mange år, så er ikke jeg på en turné akkurat nå. Jeg er likevel i en fase hvor jeg skal forberede en pre-produksjon av sommerturneen min. Det er veldig mye usikkerhet og risiko knyttet til å ikke vite om man skal bruke all den tiden og alle de pengene, for vi vet jo ikke hvor lenge dette vil vare, sier hun.

– Veldig trist

Ifølge Bergan bruker hun mye tid på å tenke på alle kolleger som må avlyse konserter og hele turneer som følge av viruset, samt at alle de menneskene som står bak hennes suksess nå lever i økonomisk usikkerhet.

– Det er veldig trist. Det er jo ikke bare jeg som er artisten Julie Bergan. Jeg har så mange samarbeidspartnere – band, lyd, lys, utstyrsansvarlige, arrangører og alle som er freelancere – som er avhengige av disse jobbene. Og når det ikke skjer, så hva i all verden gjør man da?, spør hun.

– Det er utrolig utrolig skummelt. Jeg vet nesten ikke helt hva jeg skal tro, tenke og føle oppe i det hele. Det er en trist, usikker og skummel tid for meg og veldig mange andre i kulturbransjen, legger hun til.

Men én ting vet hun helt sikkert.

– Vi må ta dette på alvor, for man har jo ikke lyst til å smitte hverandre. Jeg ønsker å følge restriksjonene og informasjonen fra myndighetene, avslutter hun.

