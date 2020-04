– Det er ikke automatikk at dine nærmeste overtar, forteller Derya Incedursun, forbrukerøkonom og advokat i Nordea, til God morgen Norge.

Hun anbefaler alle over 18 år å skrive en fremtidfullmakt.

Fylkesmannen som overtar

Hvis man ikke har skrevet en fremtidsfullmakt er det fylkesmannen som tar over kontroll over personlig formue.

– Tenk du er gift også blir ektefellen din dement, eller får slag, da kommer fylkesmannen inn og forvalter din ektefelles formue, forklarer advokaten.

Dette kan føles invaderende for veldig mange. Med en fremtidfullmakt unngår man dette.

En fremtidsfullmakt er et skriftlig dokument der man bestemmer hvem som skal ivareta dine personlige og økonomiske interesser hvis man lever, men ikke er i stand til å ivareta det selv.

Mange eksempler på nettet

– Hvis du går på fylkesmannen.no så har du eksempler på fremtidsfullmakter der, forteller Incedursun.

Man kan tilpasse fullmakten etter personlige ønsker og behov. Det er mulig å gå grundig i detalj, som for eksempel å ønske en hårklipp hver sjette måned.

– Man kan alltids ta med i en fremtidsfullmakt at fra den dagen det foreligger en legeerklæring på at man er ute av stand til å ivareta egne interesser, da skal fremtidsfullmakten tre i kraft, sier advokaten.

MANGE VARIASJONER: Dette er et eksempel på hvordan en fremtidsfullmakt kan se ut. Illustrasjonsbilde

Det er altså uendelig variasjoner på hvordan en fremtidfullmakt kan se ut. Loven krever ikke at fremtidfullmakten skal stadfestes av fylkesmannen, men tredjepart krever det.

– For eksempel banken, hvis noen skal ta over bankkontoen din, eller kartverket, hvis du skal selge bolig, forklarer Incedursun.

Derfor anbefaler advokaten at man innhenter godkjennelse fra fylkesmannen med en gang.

Ikke bare for eldre

Det er ikke bare eldre som kan havne i en situasjon hvor de ikke er i stand til å ivareta sine personlige og økonomiske interesser.

– Det kan være en situasjon hvor du er i en alvorlig bilulykke i en alder av tretti år og ligger i koma, sier Incedursun og fortsetter:

– Si at du da blir ute av stand til å ivareta dine egne interesser for et halvt år, da vil fremtidsfullmakten tre i kraft. Når du blir frisk igjen, så tar du over styringen.