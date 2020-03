– Vi oppbemanner kraftig og drar nytte av for eksempel permitterte hotellansatte. Vi jobber også med avtaler med andre i næringslivet som permitterer, sier daglig leder Karl Munthe-Kaas i Kolonial.no til Finansavisen.

Den siste uken har nettbutikken opplevd en stor økning i pågangen fra kunder som vil ha mat levert på døren.

– Vi ser at vi har tidvis opptil dobbel så høy etterspørsel nå enn på samme tid i fjor. I absolutte tall har vi aldri før hatt så stor omsetning. Vi forbereder oss nå for å kunne ta unna rundt dobbelt så mye som vi omsatte for i fjor, sier Munthe-Kaas.

Kolonial.no-sjefen sier til Dagens Næringsliv at hjemlevering av dagligvarer kan være et viktig tiltak i kampen mot viruset.

– Hvis man ser hvordan de arbeidet med dette i Kina, så vet man at hjemmelevering spilte en sentral rolle for å hindre ytterligere spredning. Det er et ansvar vi nå tar alvorlig her i Norge, sier Munthe-Kaas.

Også Foodora, som leverer mat fra restauranter hjem til folk, og matkasseleverandøren Godt Levert, sier til Finansavisen at de har hatt en sterk vekst den siste tiden. Likevel vil ingen av dem si med sikkerhet at veksten har sammenheng med virusutbruddet.

