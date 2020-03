Farmen kjendis-deltakeren er mest kjent for de fire sesongene med Oppfinneren på NRK.

Serien, som sendes i syv land, settes nå på pause.

– Det er litt sånn hemmelig. Jeg jobber med å lage et Oppfinnerland. Det er den store drømmen.

Dyr investering

Tesaker forteller at planen er å bygge berg- og dalbaner som kjører gjennom hus.

Han ønsker at alt skal være håndlaget i fornøyelsesparken, og at maskinene skal være drevet av damp.

– Jeg kan røpe at jeg svir av mye penger på det foreløpig. Jeg går all in. Det skal godt gjøres at det ikke blir noe av til slutt.

Selv før han begynte på fornøyelsespark-prosjektet, tok mange turister turen til fabrikken på Flekkefjord, der Oppfinneren spilles inn.

– Den gamle fabrikken min, den holdt vi åpen før jeg begynte med TV. Så stengte vi den en stund, men de siste to årene har det kommet så mye folk på gården at vi åpnet den opp igjen, sier han, og fortsetter:

– I sommer hadde vi besøk av 1000 mennesker hver helg. Det var helt sinnssykt. Da kom det folk fra Sverige, Danmark, Finland og USA. Det var veldig gøy! Kapasiteten er helt sprengt.

Og det er nettopp derfor han ønsker å lage en slik park, på grunn av de mange besøkende som allerede tar turen innom.

– Når det kommer så sykt mye folk, så kan jeg jo ikke ha dette hjemme! Da har ambisjonene økt.

NEVEDYKTIG: Tesaker brukte mye tid i verkstedet på Farmen-gården. Foto: Alex Iversen/TV 2

Pause

Sørlendingen understreker at dette ikke er slutten for TV-suksessen.

– Jeg har tatt et års pause nå, men jeg jobber med noe nytt.

40-åringen avslører at en av oppfinnelsene han har laget inne på gården kanskje vil få plass i fornøyelsesparken.

– Jeg har laget en maskin som produserer smør på Farmen. Man setter seg på en gammel sykkel, og så lages smør ved hjelp av energien fra pedaltråkkene. Det blir flere ting som den der, sier han og ler.

Håpet til tusenkunstneren er at han skal bruke mye «gammelt skrot» og gjenvinne det i parken.