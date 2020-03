Slik snakker du med barna om koronaviruset

Koronaviruset er kommet til Norge, og sprer seg nå innad i landet. Regjeringen har innført en rekke drastiske tiltak for å få bukt med spredningen.

Barn følger også med på nyhetene, mange er aktive på internett.

Ketil Størdal er overlege i barnesykdommer ved sykehuset i Østfold, og jobber også på Folkehelseinstituttet.

Han anbefaler å forklare barna at de må delta i kampen mot viruset.

– For det første er det viktig at det er et veldig smittsomt virus, og at vi må gjøre alt vi kan for å gjøre det vanskelig for viruset å komme videre. Ikke hoste på andre, vaske hender, sørg for at viruset ikke får det lett, sier Størdal til TV 2.

– Får med seg mye

Han understreker også viktigheten av å forklare at barn kan få viruset, men at de sjeldent blir syke, og at foreløpig ikke er noen barn som har dødd av viruset.

– Barn får ofte med seg mye, og vet ofte mer enn vi tror, og da som regel de farligste nyhetene. De trenger ofte litt avklaringen for å klare å forstå mer, sier han.

Størdal sier det er viktig å sette av tid til å snakke med barna.

– De blir ofte engstelige når de voksne blir det. Samtidig er ofte barn flinke til å ta ting ut i lek på en annen måte enn voksne, sier han.

Han anbefaler også å forklare hvorfor barn kanskje ikke kan dra på besøk hos besteforeldre og andre i risikogruppene nå.

– Fortell at det er for å gjøre det vanskelig for viruset. Barn virker ikke å bli så syke av koronaviruset, men kan være en smittekilde, sier han.

Viktige samtaler

Psykologspesialist Magne Raundalen har sammen med kollega, professor og psykologspesialist Atle Dyregrov, utarbeidet en manual for hvordan du skal snakke med barna om viruset.

Der understreker de viktigheten av å hjelpe barna med å rydde i tanker og oppfatninger de har rundt situasjonen.

– Utgangspunktet for denne typen samtaler bør være at verken barna eller de voksne er i fare. Vi må ha respekt for barnas forstand, sier Magne Raundalen til TV 2.

Han har fem punkter punkter han tenker er særlig viktig i møte med barn med spørsmål om det som nå skjer, og som er viktige nå som alt kalles krise: