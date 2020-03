En anestesilege på Haukeland universitetssykehus har testet positivt på korona-smitte.

– Jeg kan bekrefte at en ansatt hos oss er har testet positivt, men kan ikke kommentere hvilen avdeling personen jobber på.

Det sier kommunikasjonsdirektør i Helse Bergen, Erik Vigander, til TV 2.

Etter det TV 2 kjenner til skal legen ha jobbet 50-timers vakt i helgen.

– Vi har lokalisert de som har vært i nærkontakt med vedkommende. Disse er satt i hjemmekarantene, sier Vigander.

Det skal dreie seg om under ti personer, og sykehuset melder at dette gir moderate konsekvenser for driften.

Mandag ettermiddag ble en akutt syk pasient lagt inn på akuttmottaket til Haukeland. Pasienten har testet positivt på korona-viruset, men ble ikke isolert ved innleggingen på grunn manglende mistanke om smitte.