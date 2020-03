Norsk sykkelsjef knallhardt ut mot at Sagan og co ruller gjennom Frankrike

– Ærlig talt: Det er bare idrett, sier Jens Haugland til TV 2.

Han reagerer sterkt på at sykkelrittet Paris-Nice ruller videre, og kaller det ansvarsløst at verdens største sykkelarrangør, ASO, ikke setter på bremsene.

– Det er passivt og lite raust med hensyn til omgivelsene. Sport er vanvittig gøy, men nå må vi ta ansvar i en global helsekrise. Da skal man være det ansvaret bevisst som ledere og ta en pause, sier sjefen for det norske profflaget, Uno-X Development Team.

De har på eget initiativ trukket seg fra alle ritt, i første omgang ut mars.

Kristoffs lag trakk seg

Paris-Nice startet sist søndag og sykles over åtte etapper. Syv lag ønsket ikke å stille i dette rittet, blant annet Alexander Kristoff og hans UAE Team Emirates, men flere av de største stjernene i sykkelsirkuset er på plass, deriblant Peter Sagan.

– Hvorfor tror du de fortsetter Paris-Nice?

– Det tror jeg har sammenheng med at det er ulik forståelse for hva som foregår, ulik grad av handlekraft og ulike kulturer.

– Er ASO ansvarsløse, som lar det fortsette?

– ASO skulle vært bevisst sin rolle i samfunnet, svarer Haugland.

Organisasjonen, som også står bak Paris-Roubaix og Tour de France, har imidlertid ingen planer om å avslutte rittet, som for hver dag som går kommer enda nærmere grensen til Italia, som er det hardest rammede landet i Europa.

– Onsdag ettermiddag har jeg fått bekreftet at det er 100 prosent sikkert at Paris-Nice fullføres, sier ASO-sjef Christian Prudhomme til La Parisien.

Mens rittene som skulle vært arrangert i Italia er satt på vent, er det iverksatt flere tiltak for å minske muligheten for smitte under Paris-Nice. Blant annet har man tatt grep som skal hindre store ansamlinger av mennesker i start- og målområdene av hver etappe.

– Nå er det et virrvarr av ulike løsninger for å berge ting. Det fremstår som ansvarsløst. Man burde brukt tiden på hjemmebane, og så får man heller komme sterkere tilbake når situasjonen har kommet under kontroll, mener Haugland.

– Oppfattes sikkert som hysterisk

Sykkelsjefen ber nå det internasjonale sykkelforbundet komme sterkere på banen.

– Hvis UCI hadde sagt at man skulle stoppe all aktivitet, så ville alle hørt på det. Ærlig talt: Det er bare idrett, understreker Haugland.