Eliteserie-klubbene i krisemøte i dag – dette er alternativene som diskuteres

Knappe tre uker før den planlagte Eliteserie-starten er usikkerheten stor i norsk fotball på grunn av koronaviruset.

Vil seriestarten bli utsatt? Vil kampene spilles for tomme tribuner? Eller håper man fortsatt at det skal være mulig å avvikle serien nogenlunde normalt?

Dette er bare noen av svarene norske toppklubber håper å kunne gi et litt bedre svar på i løpet av dagen.

I dag, klokken 11.00, er nemlig samtlige klubber i Eliteserien kalt inn til et felles telefonmøte, får TV 2 opplyst. Klubbene vet at nyhetsbildet er utfordrende og at ting kan snu seg hele tiden, men håper er i alle fall å få en litt bedre oversikt over hvilke tiltak man planlegger å gjøre.

– Det kommer sikkert info rundt dette i løpet av kort tid, skriver sportssjef Erik Solér i Norsk Toppfotball i en SMS til TV 2.

Også på Ullevaal er det hektisk møtevirksomhet torsdag. NFF-generalsekretær Pål Bjerketvedt opplyser at han er i beredskapsmøte og derfor kan uttale seg om saken først torsdag ettermiddag.

Tror det går mot utsettelse

Slik TV 2 forstår det håper flere av klubbene at man i løpet av kort tid kan komme til en eller annen konklusjon - slik at man til en viss grad vet hva man kan forholde seg til.

En rekke alternativ vil etter all sannsynlighet bli diskutert mellom klubbene i løpet av dagen.

– Jeg vil tippe at seriestarten blir utsatt, og at det er det alternativet klubbene vil være mest positive til, sier Mathisen.

Flere alternative scenarioer finnes, blant dem:

* Hele serien utsettes på ubestemt tid.

* Kampene spilles uten tilskuere

* Man forsøker å tilpasse det, slik at man kan få inn en del tilskuere

* Man avventer en konklusjon og håper at ting skal kunne avvikles

Et annet alternativ som nevnes, blant annet av VG som også har omtalt temaet, er at de første serierundene erstattes av cuprundene.

TV 2 har vært i kontakt med flere Eliteserie-klubber torsdag. De ber om at de heller får uttale seg etter å ha vært i møtevirksomhet torsdag.

Vil ha kamper med tilskuere

Jesper Mathisen håper i det lengste at norsk fotball blir startet opp med tilskuere på banen.



– Det å starte opp norsk fotball uten tilskuere på tribunene har jeg veldig liten tro på at kommer til å skje, for det vil være alt annet enn positivt for norsk fotball som produkt, sier han.