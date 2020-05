Bruker 200 millioner på å gjøre Oslo granulatfri

Gummigranulat fra kunstgressbaner som kommer på avveie i naturen, er derav en kilde til spredning av mikroplast.

TV 2 har tidligere belyst at det er vanskelig å finne gode nok alternativ til gummigranulat. På Lillehammer prøvde man ut en ekstrakt av sukkerrør, noe som ble slaktet av spillerne. På Raufoss har man i flere år forsøkt med kork. Det ble imidlertid for dyrt, og dessuten frøs korken da det ble kaldt.

Vil endre Tippemiddel-tildelingen

Oslo kommune tar gjerne på seg jobben som prøvekanin, men ønsker støtte fra staten.

– Hvis det er slik at staten vil sette i verk effektive tiltak for å hindre spredning av gummigranulat – og hvis de ønsker å bidra til å utvikle ifyllsmaterialer som ikke bare er «litt morsomme» - men som faktisk bevarer spillegenskapene på en fotballbane, så må de være villige til å stille opp med pengene, sier Hansen.

Oslo kommune har derfor spilt inn til den statlige idrettsmeldingen at man må se på reglene for tildeling av Tippemidler. Der mener kommunen at staten må se bort fra den gjeldende ti-årsregelen for å få spillemidler i forbindelse med nyetablering og renovering av en kunstgressbane.

– Hvis EU velger å innføre et forbud mot granulat, så vil dette fases inn over en gitt periode. Derfor kan det forekomme at baner man bygger i 2020 og 2021 er laget på en måte som verken er lovlig og tillatt om noen få år. Derfor mener vi man må se på tippemiddel-regelverket og ordninger for å kunne teste ut andre innfyll enn gummigranulat, sier idrettsbyråd Rina Mariann Hansen.

– Jeg opplever at vi skal komme i gang med et ganske stort arbeid nå fra Oslos side, men det kan ikke være slik at det er Oslo som er hele Norges gummigranulat-labratiorium, sier idrettsbyråd Rina Mariann Hansen.

– Hypotetisk forbud

Miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V) ønsker ikke umiddelbart å komme med lovnader til verken fotballen eller Oslo kommune. Han ønsker heller å avvente å se om det faktisk kommer et europeisk forbud mot gummigranulat.

Sveinung Rotevatn. Foto: Vidar Ruud

– For det første så vet vi ikke om det kommer et forbud fra EU. Dette er en diskusjon, så hvem som skal ta en regning frem i tid synes jeg det litt for tidlig å diskutere. Jeg tror teknologiutviklingen vil hjelpe oss et godt stykke på vei, så tror jeg vi får avvente diskusjonen i EU før vi begynner å diskutere i Norge.

– Må norsk fotball innse at de må gå ned på banekvalitet en periode da miljøgevinsten er større?

– Det er ganske prematurt å diskutere et hypotetisk forbud. Det blir diskutert, men er ikke vedtatt. Hva slags konsekvenser det blir for Norge etter en overgangsperiode – det får vi komme tilbake til, sier Rotevatn til TV 2.