– Gir ikke mening at barna mine skal på skolen nå

Flere kommuner melder torsdag morgen at de stenger skolene, men det er foreløpig ikke kommet noe konkret fra myndighetene.

Blant annet stenger Oslo kommune alle barnehager og skoler fra og med mandag neste uke. Bergen kommune stenger også alle skoler og barnehager.

I påvente av et sentralt vedtak har også flere foreldre tatt eget ansvar, og holder barn hjemme fra skolen.

På en av gruppene, som vokste i rekordfart med over 15.000 medlemmer på et døgn, har mange foreldre delt sin frustrasjon over at skolene er åpne.

En av de som har tatt grep er Anita Jensen (49) fra Larvik. Hun har valgt å ta ut sin ti år gamle sønn og syv år gamle datter fra barneskolen.

– Skal man unngå smitte, må man ta de ut av skolen. Det var et veldig enkelt valgt å ta de ut av skolen. Det er mitt ansvar for barnas helse. Får de problemer med undervisning, får jeg ta den støyten, sier Jensen.

Rart at de ikke avlyser skolen

Som mor synes hun myndighetene er passive.

– Når Danmark stenger alle skoler, hvorfor gjør vi ikke det her i Norge? Vi sitter bare og venter. Jeg synes myndighetene gjør en helt forferdelig jobb når de ikke stenger skolene nasjonalt, sier Jensen til TV 2.

Hun synes det er merkelig at arrangementer blir avlyst, men skolene fortsatt holder åpent.

– Andre arrangementer avlyst, hvorfor skal det bli avlyst og ikke skolen. Det er de samme barna som møtes på arrangementer, men så skal de møtes på skolen, det gir ingen mening, forteller Jensen til TV 2.

Erna i diskusjoner

I et møte mellom statsminister Erna Solberg, helseministeren og helsedirektøren blir det diskutert de skal stenge skolene torsdag morgen.

Det er ennå ikke kommet noen bekreftede tiltak fra regjeringen.

Tiltakene som settes i verk mot koronasmitten er de mest inngripende vi har hatt i fredstid, sier statsministeren.

– Vi må være forberedt på at vi i dag kommer med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i fredstid i Norge, sa Solberg under et besøk hos Beredskapsutvalget mot biologiske hendelser torsdag. Utvalget samler ulike etater som jobber med å håndtere koronakrisen.

Spredte frykt på sosiale medier

Rothaugen skole i Bergen har sendt alle deres 540 elevene hjem. Ingen elever på skolen har fått påvist smitten.

– Det vi opplever er at enkelte elever er syke, med noe som kan være vanlig influensa. Men vi har elever som har vært ute på sosiale medier og uttrykt at de mener de er smittet. Det fører til bekymrede elever og ansatte, forteller rektor Guttorm Vik til TV 2.