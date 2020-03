Fra onsdag til torsdag har Coop Prix på Oslo S gått ned 200.000 kroner i omsetning, ifølge butikksjef Steinar Pedersen Ohr.



Han frykter for fortsettelsen.

– Når ansatte i nærområdet blir anbefalt å heller ha hjemmekontor, gjør jo det at færre folk bruker matbutikken, sier han.

Torsdag er det betydelig færre reisende på Oslo Sentralbanestasjon.

Pedersen Ohr sier de og andre matbutikker som er plassert der store folkemengder normalt ferdes, ikke merker så mye til selve hamstringen.

– Folk holder seg unna. Det går heller utover antall kunder vi har i løpet av en dag, sier han.

Likevel merker han til hamstringen på en annen måte.

– Vi er jo tomme for noen varer. Det går tomt hos grossister og leverandører, forklarer han.

– Kjøp det du trenger

Pressekontakt i Norgesgruppen Kine Søyland sier de definitivt merker en økning i levering av varer.

– Vi merker en spesiell økning i varer med lang holdbarhet, sier hun.

Hun sier de har både har varer i butikk og på lager, og at de fleste butikkene får varer hver dag. De jobber alt de kan for at det skal fortsette slik.

For at det skal være varer nok til alle, oppfordrer hun til å handle som normalt.

– Det er det viktigste budskapet. Kjøp det du trenger og det du bruker, sier hun.

Norgesgruppen følger situasjonen tett, men tar løpende vurderinger for å sette inn tiltak.

– Nå er vi midt oppe i en beredskapssituasjon hvor vi har en viktig rolle. Vi må holde hjulene i gang, derfor er det viktig at folket bidrar til denne dugnaden, sier hun.

TOMME HYLLER: Flere opplever nå tomme butikkhyller i butikker. Norgesgruppen anbefaler å kjøpe kun det man trenger, slik at det blir nok varer til alle. Foto: TV 2-tipser

Korona truer ikke forsyning

Per K. Brekke, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sier til NTB at virussituasjonen i Norge ikke truer forsyningssikkerheten. Likevel oppfordrer de folk til å ha litt ekstra av det viktigste de trenger for å klare seg.

DSB har tidligere utarbeidet en liste over ting nordmenn bør ha i et beredskapslager i hjemmet. Tingene på lista skal i en krisesituasjon dekke grunnleggende behov de første tre døgnene av en krise som drikke, mat, legemidler, hygiene og informasjon.

Til NTB sier Brekke det likevel ikke er nødvendig å hamstre.

– Det er ikke noe i situasjonen nå som gjør at folk trenger å endre handlevanene sine. Det viktigste folk kan gjøre nå, er å følge helsemyndighetenes råd, fortsetter han.

Helseminister Bent Høie forteller det vil komme nye tiltak fra myndighetene torsdag.

– Det blir strenge tiltak i dag. Befolkningen må være forberedt på de sterkeste tiltak som er innført i fredstid i Norge sier Bent Høie (H) til TV 2.

– Men betyr det at vi bør ut å handle?

– Det er ikke slik at butikkene vil stenge. De vil være åpne. Vi må ivareta samfunnskritiske funksjoner. Men vi har jo et generelt råd fra sikkerhetsmyndighetene om å ha en del ressurser tilgjengelige hjemme, og de rådene gjelder før under og etter en pandemi, og de rådene er det alltid lurt å følge, sier Høie til TV 2.