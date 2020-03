Tilbudet kommer i stedet for døgnenheten for øyeblikkelig hjelp (ØHD).

– Dette gir en mulighet for at vi kan ta imot pasienter som ikke må på sykehus. I tillegg jobber vi med å etablere et eget korttidssykehjem for koronasyke ved Fyllingsdalen sykehjem, opplyser byrådsleder Roger Valhammer i pressemeldingen.



Koronaklinikken ble etablert onsdag. Det betyr at det vanlige tilbudet ved døgnenheten for øyeblikkelig hjelp (ØHD) ved legevakten blir lagt ned.



Tilbudet blir endret til å være en ren klinikk for mennesker med koronasmitte.