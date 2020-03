Det ble rapportert om 163 nye smittetilfeller av koronaviruset onsdag. Det er noen færre enn dagen før.

Det opplyste direktør Camilla Stoltenberg fra Folkehelseinstituttet under et møte i Beredskapsutvalget torsdag, der også statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) var til stede torsdag morgen.

Flere smittet i Østerrike

Ifølge Stoltenberg har antall personer smittet i Østerrike nå oversteget de som har blitt smittet i Italia, med henholdsvis 221 og 119 tilfeller.

105 av de som er bekreftet smittet er smittet i Norge. Det er fortsatt usikkert hvor smitten kommer fra for 131 av de 621 personene, og smittekilden for disse er fortsatt under avklaring.

– Vi har testet over 8.000 mennesker. Vi er er et av landene som har testet flest, opplyser Stoltenberg.

Tredje mest smittede

Norge ligger på ellevteplass på verdensbasis i antall smittede.

Men ser man på antall registrerte smittede per innbygger, kommer Norge vesentlig høyere på listen. Nivået ligger torsdag morgen på om lag 116 smittede per én million innbyggere.

Bare to land har per i dag en høyere smitteandel enn dette: Italia med 206 smittede per én million innbyggere, og Sør-Korea med 151 smittede per én million innbyggere.

Det høyeste antallet smittede finner man i Kina. Der var det onsdag registrert i alt 80.778 tilfeller av koronavirus.

Men med en befolkning på 1,4 milliarder mennesker blir det kun 56 smittede per million.