Ved åpningen torsdag stuper Oslo Børs ned nesten fem prosent.

Dermed ligger det en an til enda en brutal dag på børsen, etter at kursen falt 8,1 prosent på mandag.

Onsdag kveld erklærte WHO (verdens helseorganisasjon) utbruddet av koronaviruset som en pandemi.

– Dermed ligger det i kortene at myndigheter verden over vil iverksette ekstra strenge tiltak for å begrense spredningen av viruset fremover, skriver Nordnet-analytiker Roger Berntsen i sin morgenrapport.

Natt til torsdag norsk tid varslet Donald Trump at USA har innført innreiseforbud fra Europa de neste 30 dagene, fra og med lørdag.

– Konsekvensene av de ulike tiltakene som vil bli iverksatt vil ha stor negativ effekt for de aller fleste selskaper, i alle fall på kort sikt, skriver Berntsen.

– For å sørge for at viktige industrier skal klarer seg gjennom krisen vil myndighetene i de ulike landene bidra med nødvendige tiltakspakker. Den norske regjeringen har varslet slike tiltakspakker fredag.

Europeiske børser faller også kraftig fra start torsdag. I Frankfurt og Paris er nedgangen mer enn 5 prosent. Det samme gjelder de viktigste indeksene i København og Stockholm, skriver NTB.