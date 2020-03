Skal vi danse-profilen Anette Stokke (31) deler nyheten på sin egen Instagram-profil.

Ved et bilde av seg selv med en forlovelsesring, kjæresten Øyvind Lien Eknes (34) og deres hund, skriver hun: «JA».

Stokke forteller til TV 2 at forlovelsen fant sted lørdag i forrige uke.

– Da jeg stod opp lørdag morgen, var det et fotoalbum og en iskald Pepsi Max på stuebordet. Han hadde skrevet en lapp om at han ville spandere frokost på en restaurant i nabolaget, men jeg måtte lese gjennom albumet først. Der var det mange bilder fra forholdet vårt, fra både reiser og hverdagsøyeblikk. På siste side hadde han skjært et hull, og der lå det en ring, forteller hun.

– Jeg ble så glad, og da Øyvind så hvor glad jeg ble, så begynte han å gråte, forteller hun videre.

Vurderte å fri selv

Danseren beskriver frieriet som «helt perfekt».

– Det var så søtt, koselig og fint. Frieriet var veldig typisk oss, sier hun.

Stokke forteller at hun har lenge drømt om forlovelse.

– Jeg synes Øyvind har vært litt treg, så det var nesten slik at jeg tenkte at jeg skulle fri til ham selv. Men han har vært litt lur når vi har snakket om forlovelse og giftermål, så jeg tenkte at det kunne skje noe snart, sier hun.

Møttes på Skal vi danse

Paret har vært sammen i nærmere fem og et halvt år. De møtte hverandre under innspillingen av Skal vi danse i 2014, da Stokke danset med Idar Volvik.

– Øyvind jobbet som regi på Skal vi danse, så vi ble kjent der. Vi var begge litt interessert i hverandre, så da innspillingen var over, møtte vi hverandre utenfor jobb. Da var det full klaff, og det har vært oss to siden, sier hun.

Stokke gikk helt til topps i Skal vi danse i 2018, sammen med Tid for hjem-profilen Einar Nilson (55). Hun forteller at Nilsson var en av de første som fikk høre nyheten om forlovelsen.

Hun dukket først opp som proffdanser i Skal vi danse i 2013. Hun har også vært dansepartneren til kjendiser som Geir Schau, PelleK og Pål Anders Ullevålseter.

Bryllup

Nå begynner bryllupsplanleggingen for paret.

– Vi gleder oss veldig. Jeg har allerede begynt å lage et Pinterest-album med brudekjoler. Vi håper på at bryllupet blir sommeren eller høsten 2021, forteller Stokke.