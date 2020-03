Et møte mellom statsminister Erna Solberg, helseministeren og helsedirektøren diskuterer de nå om de skal stenge skolene.

I Oslo kommune ber de om at barna som kan være hjemme, blir hjemme.

– Det er en del skoler som begynner å få mange ansatte i karantene, og det skaper kapasitetsutfordringer. Utdanningsetaten jobber med avhjelpende tiltak, sier kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen i Utdanningsetaten til NTB.

Det er foreløpig ikke gitt beskjed fra sentralt hold om å la elevene være hjemme, men situasjonen er i rask utvikling og kan dermed endre seg, ifølge Larsen.

Foresatte ved blant annet Grünerløkka skole har fått beskjed om at dem som kan, bør holde barna hjemme fordi mange ansatte av ulike grunner er borte.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) sa onsdag til NTB at det mest sannsynlig er smitte på skoler i Oslo, men at det foreløpig ikke er aktuelt å stenge skolene.

Kommunen holder daglige møter om koronasituasjonen som følge av at beredskapsnivået er hevet. De møttes klokka 8 torsdag morgen.

Facebookgruppe vokser i rekordfart

På en av gruppene, som vokste i rekordfart med over 15.000 medlemmer på et døgn har mange foreldre delt sin frustrasjon over at skolene er åpne.

En av de som har valgt å ta ut sin 17 år gamle datter fra skolen er Marianne Bekkmo (46) fra Hamar. Hun fatter ikke hvordan skolene kan være åpne.

– Jeg må tenke på mine barn. Det er mitt barn og mitt ansvar. Hun var selv bekymra for smittespredning, de hoster og harker på bussen. Kan ikke tvinge henne på skolen, sier Bekkmo til TV 2.

– Det er rart at de fraråder alt av arrangement. Men det er over 1400 personer på skolen. Så hvorfor skal ikke det være stengt da. Myndighetene bare venter og venter. Det er for seint når alle er blitt smittet, sier Bekkmo til TV 2.

– Steng ungdomsskolen og videregående

Bekkmo forteller til TV 2 at hun forstår foreldrene som har jobb de må til, men de med eldre barn burde ta ut ungene, sier mammaen til TV 2.

– De burde i hvert fall ta ut de eldre barna på ungdomsskole og videregående, fordi de er gamle nok til å kunne være alene. Kan forstå det er vanskeligere for de yngre, siden da må man være hjemme med barna, sier Bekkmo.