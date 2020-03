«Kan smitten spre seg i luften på fly?»

Dobloug forklarer at dette har en logisk forklaring.

– Når man sitter i karantene er man ikke nødvendigvis syk, om man er syk er man isolert. De som er i karantene har sannsynligvis ikke sykdommen, men har vært i kontakt med noen som har blitt syke. Da anser man faren for smitte som lav. Derfor anses det som trygt å ha normal omgang med sin husstand dersom man er i karantene. Vi anbefaler likevel at man tar nødvendige forholdsregler, unngår unødvendig kontakt, har eget håndkle på badet, og tar gode forholdsregler, sier han.

Korona flere ganger?

«Kan man få korona igjen, om man har vært smittet en gang og blitt frisk?»

– Foreløpig vet vi ikke det. Det vi antar, er at man vil få en immunitet mot viruset iallefall i en periode etter å ha hatt det. Likevel anbefaler vi at alle som har hatt viruset, opptrer som om de ikke er immune, sier Dobloug.

En rekke flyselskaper har nå kansellert flyvninger. I tillegg anbefaler forsikringsselskapet Tryg nordmenn å ikke reise til utlandet nå.

«Kan smitten spre seg gjennom luften på fly? Man sitter jo tett på fly, og kan selvfølgelig bli smittet da, men jeg tenker spesifikt på dette med luftbåren smitte», spør en seer.

Dobloug forklarer at viruspartikler skilles ut i dråper som smittede skiller ut, i form av svette og spytt.

– Disse faller fort på bakken, men vi regner med at det kan smitte en meter i diameter fra den syke personen via luft. Så det vil nok ikke smitte veldig bredt gjennom luft, men på et fly sitter man jo tett, så en viss fare for smitte er det, sier han.

Smittet av matvarer

En annen seer er bekymret for om man kan bli smittet av matvarene fra butikken.

«Når man har handlet på butikken og vasker hendene grundig, kan man likevel bli smittet av varene? Og hva med rattet i bilen?»

– Dette viruset kan leve i en periode på overflater, fra noen timer til noen dager. Da er det jo en teoretisk mulighet for smitte når man tar på varer og rattet i bilen, dersom man deretter tar seg i ansiktet. Dette viser viktigheten av å vaske seg på hendene ofte, og å kanskje vaske over ting man tenker kan ha blitt tatt på av mange, sier Dobloug.

«Kan de i risikogruppene bli hjemme i frivillig karantene og likevel ha rett på sykepenger?».

– Nei. Dersom du på eget initiativ holder deg hjemme, har du ikke rett på sykepenger, sier legen.

Hunder og katter

«Kan hunder og katter få koronavirus?», spør en annen.

– Foreløpig ser det ikke slik ut. Det betyr at man kan oppholde seg rundt hunder og katter som vanlig, forklarer legen.

«Er det noen som helst risiko rundt å spise kjøtt?».

– Viruset er avhengig av en levende vert for å reprodusere seg. Så selv om viruset kan overleve på for eksempel kjøtt, så har det ingen mulighet til å reprodusere seg. Foreløpig har vi ingenting som tyder på at man kan bli smittet av å spise kjøtt eller drikke vann med viruset i seg, sier Dobloug.

Til slutt presiserer Dobloug at det egentlig er ganske enkelt å hindre smitte av koronaviruset.

– Vi vet det smitter på to måter; gjennom tett kontakt med noen som er smittet og som skiller ut viruset, og gjennom indirekte kontakt med overflater smittede har vært i kotnakt med. Ved å unngå tett kontakt med smittede og vaske hendene ofte, vil man unngå smitte, sier han.