Ifølge den engelske avisen The Times, kommer Premier League til å stenge tribunene, og allerede torsdag kan tiltaket bli offentliggjort.

Avisen skriver også at det heller ikke vil bli vist fotballkamper på puber fremover, og at sesongkortholdere vil kunne se kampene via stream.

Dette skal være responsen til myndighetene som forventes å bytte status til "utsettelse"-fase, noe som betyr at en kriseplan omhandlende fotball straks kan bli offentliggjort.

Avisen skriver at tiltakene trolig iverksettes når antallet koronasmittede i England passerer 500. Torsdag har myndighetene møte, og allerede da kan avgjørelsen tas. Onsdag kveld var det 460 som var smittet.

Men det planlegges altså ikke å utsette Premier League-kampene, planen skal være å holde dem for tomme tribuner, slik at man får minsket virus-spredningen.

Det samme vil skje med divisjonene under.

Natt til onsdag ble det klart at kampen mellom Manchester City og Arsenal hadde blitt utsatt grunnet at flere Arsenal-spillere var satt i karantene etter å ha hilst på Olympiakos-eier Evangelos Marinakis som senere fant ut at han var smittet av koronaviruset.

I Serie A er serien allerede utsatt til 3. april og onsdag kveld ble det klart at Juventus-spiller Daniele Rugani var smittet av viruset.