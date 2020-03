– Svært dramatisk, sier Carlsen til NTB.

Natt til torsdag norsk tid innførte USAs president Donald Trump et innreiseforbud fra europeiske land for å begrense koronasmitten.

For flyselskaper som flyr over Nordatlanteren, vil bortfallet av inntekter kunne bli stort.

– Dette har episke dimensjoner for luftfart. Det kan føre til total nedsmelting. Her må myndighetene gripe inn rett og slett. Hele transportinfrastrukturen innen luftfart kan jo endres dramatisk.

– Store konsekvenser

Carlsen sier det nye innreiseforbudet kan føre til massive permitteringer på grunn av de økonomiske konsekvensene dette vil ha.

– Inntektene bortfaller. Det er selvsagt vesentlig at myndighetene sikrer liv og helse og begrenser smittespredning, men dette har store konsekvenser, sier han.

Ifølge det franske nyhetsbyrået AFP advarte EU torsdag morgen mot økonomiske forstyrrelser som følge av USAs nye reiseregler.

Hardt rammet

Norsk og internasjonal flybransje er allerede hardt økonomisk rammet av det nye koronaviruset. Norwegian har allerede kansellert 3.000 flyavganger de neste månedene.

– Vi er selvsagt klar over restriksjonene som har kommet fra USA, men vi må komme tilbake med mer informasjon litt senere i dag. Per nå opererer flyginger til og fra USA som normalt, skriver pressekontakt Astrid Mannion-Gibson i en epost til NTB torsdag morgen.



Finansminister Jan Tore Sanner og statsminister Erna Solberg opplyste tidligere denne uken at de jobber for å hindre at bedrifter går konkurs som følge av koronaviruset. Dette inkluderer flybransjen, og det er ventet at regjeringen skal presentere planen fredag.

