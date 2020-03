Direktør Per K. Brekke i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sier han forstår at noen bekymrer seg for hvordan de skal få tak i mat. Men siden varene finnes i butikkene, kan utfordringen bli å få fraktet dem hjem, mener han.

– For de fleste vil det være mulig å få handlehjelp av familie, naboer eller venner. Hvis ikke, kan man ta kontakt med kommunen for å få hjelp, sier han.

Til tross for dette oppfordrer han alle nordmenn til å ha litt ekstra av det viktigste de trenger for å klare seg selv i minst tre dager.

Oppfordrer til å ha litt ekstra

Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) har tidligere utarbeidet en liste over ting nordmenn bør ha i et beredskapslager i hjemmet. Tingene på lista skal i en krisesituasjon dekke grunnleggende behov de første tre døgnene av en krise, som drikke, mat, legemidler, hygiene og informasjon.

På lista står det blant annet at man bør ha to pakker knekkebrød, en pakke havregryn, tre bokser middagshermetikk eller poser med tørrmat per person, samt noen poser med tørket frukt, nøtter, kjeks eller sjokolade.

På listen står det også at man bør ha medisiner man er avhengig av, do- og tørkepapir og førstehjelpsutstyr.

– Trenger ikke endre handlevaner

– Hvis flere av oss er i stand til å ta vare på oss selv og dem rundt oss ved en hendelse, kan hjelpen settes inn der behovet er størst, sier DBS-sjefen.

Han understreker overfor NTB at virussituasjonen i Norge ikke truer forsyningssikkerheten, og at det ikke er nødvendig å hamstre.

– Det er ikke noe i situasjonen nå som gjør at folk trenger å endre handlevanene sine, sier han.

– Det viktigste folk kan gjøre nå, er å følge helsemyndighetenes råd, fortsetter han.

Nok febernedsettende og basisvarer

I forrige uke meldte flere matvaregrossister og matvarekjeder om en kraftig økning i etterspørselen etter tørrmat, vanndunker og hermetikk.

Apotekene har meldt at de utsolgt for munnbind og at de jobber for å møte etterspørselen etter håndsprit. Apotek 1 opplyser til NTB at det også er stor etterspørsel etter meningokokkvaksiner mot lungeinfeksjon.

– Vi merker en økt tilstrømming av kunder og har innført rasjonering av Antibac. Vi ser også at vi selger mer såpe, flere termometre og hansker. I det siste har vi også solgt mer C-vitaminer, sier kommunikasjonssjef Kjersti Solberg Ofstad til NTB.

Det finnes ikke bevis for at C-vitamin hjelper mot koronaviruset. Folkehelseinstituttet skriver på sine nettsider at det ikke finnes noen spesifikk behandling eller vaksine mot sykdommen.

