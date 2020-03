Reiserestriksjonene gjelder for innreise til USA fra alle land i Europa bortsett fra Storbritannia.

Trump uttalte at avgjørelsen er tatt for å hindre at smittede skal ankomme USA.

– Vi vil suspendere alle reiser fra Europa til USA for de neste 30 dagene. De nye reglene trer i kraft fra midnatt fredag amerikansk tid. Restriksjonene vil bli justert etter forholdene, sa presidenten da han talte på amerikansk tv fra Det Hvite Hus.

Han understreket også at dette vil gjelde «alle som kommer til USA fra fra Europa».

– Dette forbudet vil ikke gjelde den store mengden handelsvarer, sa Trump.

I talen til nasjonen påpekte Trump at EU ikke hadde gjort nok for å stoppe spredningen av koronaviruset ved for eksempel å stoppe flygninger fra Kina. Han mer enn antydet at smitten var kommet til USA fra Europa.

– Jeg nøler ikke med å innføre tiltak som kan redde livene til amerikanske borgere. Vi må sette politikk til side og samles for å håndtere denne krisen, sa Trump i talen.

I den korte talen fortsatte presidenten å understreke at pandemien i hovedsak er en trussel utenfor USAs landegrenser. Han anerkjente ikke fullt ut at koronaviruset spres i USA.

Ifølge en oversikt fra John Hopkins University i USA var 1.281 personer i USA bekreftet smittet med koronavirus onsdag og 36 personer bekreftet døde av covid-19.

Trump sa videre at USA jobber bedre enn Europa for å hindre smittespredning, men der europeiske land har startet storstilt testing for smitte, er det likevel uklart hvor mange smittetilfeller som faktisk er i USA, påpeker The Guardian.