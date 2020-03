Onsdag kveld satte danske myndigheter i verk drastiske tiltak for å bekjempe smitte av det nye koronanviruset. Alle skoler og barnehager i landet er avstengt i to uker fremover, og offentlig ansatte som ikke har kritiske funksjoner vil jobbe hjemmefra fra fredag.

Danmarks statsminister Mette Fredriksen sa under pressekonferansen som ble holdt fredag at det er viktig at ingen får panikk.

– Det skal være mulig å kjøpe varer i butikkene, de skal produseres, transporteres og de skal selges, sier hun, og føyer til at det ikke er nødvendig å hamstre toalettpapir eller rugbrød.

TILTAK: Fra fredag av vil alle offentlige ansatte i Danmark som ikke har kritiske funksjoner bli satt i hjemmekarantene. Foto: Liselotte Sabroe / NTB scanpix

– Folks atferd blir avgjørende for om spredningen blir verre eller ikke. Vi bør heller gjøre noe i dag enn i morgen, sa hun.

Det er tydelig at ikke alle har tatt Fredriksens råd til etterfølge.

Valfartet til matbutikkene

Onsdag kveld strømmet det bekymrede dansker til matvarebutikker over hele landet. Utenfor matbutikker i blant annet Aalborg og København var køene lange, og flere måtte gi opp å få handlet inn det de kom for.

– Køen var helt enorm lang. Jeg skulle kjøpe bleier til mine barn, og noen normale ting som melk, ris og poteter, sa Emilie Jacobsen til dansk TV 2.

På en video delt på Instagram av Anders Søby Hemmingsen ser man kunder som kjemper om en pall med dopapir.

– Gjør situasjonen verre

Danmarks Matminister Morgens Jensen sa til dansk TV 2 sent onsdag kveld at å hamstre kun gjør situasjonen verre.

– Det er ikke mangel på noe. Folk gjør situasjonen mye verre hvis man hamstrer inn varer. Det er det ingen grunn til, sa Jensen til tv2.dk.

Rema 1000 i Danmark har også uttalt seg om situasjonen som oppstod sent onsdag kveld.

Kommunikasjonssjef i Rema 1000 Danmark, Jonas Schrøder sa til dansk TV 2 at det ikke er noen grunn til bekymring med tanke på at det vil bli tomt for varer.

– Vi har ingen matvarekrise. Vi har nok varer i butikkene, selv om vi nå merker et stort press. Det er alt flere varer på vei inn i butikkene og vi har full kontroll på leverandører og forsyningskjeden, sa Schøder.