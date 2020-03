Liverpool hadde Atlético Madrid på gaffelen onsdag, men i ekstraomgangene kollapset vertene og tapte 2-3 og 2-4 sammenlagt.

Etter kampen nektet Liverpool-manager Jürgen Klopp å legge skylden på Adrián etter keepertabben som snudde kampen i Atléticos favør. Han hyllet i stedet innsatsen til eget lag, og trakk også frem publikum.

– Jeg er absolutt fornøyd med forestillingen. Det er så vanskelig å spille mot et lag som dette, sier Klopp, som samtidig retter kritikk mot spillestilen til de tilreisende fra Madrid.

Atlético Madrid har under ledelse av trener Diego Simeone vært et av Europas beste lag til å forsvare seg i flere sesonger.

– Jeg forstår ikke hvorfor de spiller sånn fotball med den kvaliteten de har. De kunne spilt ordentlig fotball, men de ligger dypt og går på kontringer, sier Klopp.

Klopp understreker at han aksepterer at Atlético spiller som de gjør.

– Men det føles ikke rett i kveld. Jeg innser at jeg er en dårlig taper, spesielt når spillerne legger ned en sånn innsats mot verdensklassespillere som forsvarer seg med firere.

Liverpool er regjerende mestere i Champions League og har nådd finalen i Europas gjeveste klubbturnering to sesonger på rad.

– I løpet av de to årene har vi hatt noen heldige stunder, slik du må ha for å nå to finaler, men i dag gikk alt mot oss på avgjørende tidspunkter, sier han.

Da Diego Simeone ble spurt om hvordan han spiller, svarte han:

– For å vinne. Med hele vårt hjerte, sier argentineren.

Atlético-treneren virket også å ha sympati med Liverpool.

– Det var urettferdig i dag fordi vi hadde 30 minutter ekstra på å score tre bortemål. Liverpool fikk aldri det, sier Simeone.