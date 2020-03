I en pressemelding opplyser Helse Møre og Romsdal at et barn innlagt på Kristiansund sykehus har testet svakt positivt for koronavirus.

Det er tatt en ny prøve og et endelig prøvesvar vil være klart torsdag ettermiddag.

Det var Romsdals Budstikke som først meldte om saken.

– Barnet er stabilt, og barneavdelingen i Kristiansund har gjort de smitteverntiltakene som er nødvendig. Barnet, som har en luftveisinfeksjon, ble rutinemessig testet på sykehuset, sier fagdirektør Torstein Hole i en uttalelse.

Stenger barnehager og skole

Molde kommune opplyser på sine nettsider at det er et barn bed Eidsvåg barnehage som mulig er smittet av koronavirus. To barnehager og en grunnskole stenges midlertidig.



Kommunen stenger Eidsvåg barnehage og Eidsvåg barne- og ungdomsskole inntil kommunen har oversikt over situasjonen.

I tillegg holdes Høgnakken barnehage stengt på grunn av en mulig kobling til det antatt smittede barnet.

Ansatte i karantene

Andre barn fra Nordmøre og Romsdal som trenger innleggelse på sykehus, vil nå bli sendt til barneavdelingen ved Ålesund sykehus.

Rundt 15 til 20 ansatte har vært i kontakt med barnet. Disse settes i karantene frem til endelig prøvesvar foreligger. Det opplyser Helse Møre og Romsdal.