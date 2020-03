Det bekrefter klubben i en pressemelding sent onsdag kveld. Han er den første Juventus-spilleren som har testet positivt for viruset.

– Fotballspilleren Daniele Rugani har testet positivt for koronaviruset, og er foreløpig uten symptomer, skriver Juventus på sin hjemmeside.

Forsvarsspilleren er i isolasjon.

– Juventus Fotballklubb gjennomfører nå alle isolasjonsprosedyrer som er lovpålagt. Det inkluderer en kartlegging av alle som har vært i kontakt med ham, skriver klubben videre.

Rugani var med i troppen som slo Inter 2-0 søndag. Inter bekrefter på sine nettsider sent onsdag kveld at de suspenderer alle aktiviteter inntil videre.

«Klubben tar alle forholdsregler som er nødvendige», skriver Inter.

Rugani har vært i Juventus siden 2013, og debuterte for det italienske landslaget i 2016.

Juventus kommer fra byen Torino som ligger nordvest i Italia. Over 12.000 mennesker er smittet av koronaviruset i landet, og Nord-Italia er av områdene med utbredt spredning.

All idrett i Italia har blitt avlyst frem til 3. april grunnet koronaviruset. Tirsdag uttalte Det italienske fotballforbundet at det ikke er sikkert at Serie A-sesongen fullføres på grunn av koronaviruset, ifølge BBC. Et utfall kan bli at slik tabellen står nå blir endelig resultat. I så fall vil Juventus bli sesongens vinner. De ligger foreløpig ett poeng over Lazio.