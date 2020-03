Onsdag erklærte WHO koronaviruset for en pandemi, og antall personer med påvist smitte øker stadig.

En pandemi er et sykdomsutbrudd som rammer svært mange mennesker over store deler av verden. Inntil nå har spredningen av koronaviruset i stedet blitt beskrevet som én eller flere epidemier.

Foreløpig finnes ingen vaksine mot viruset, men arbeidet med å utvikle en, er i gang. Dette internasjonale arbeidet, er det Dr. Richard Hatchett som leder.

Denne uken gjester han Skavlan for å snakke om arbeidet.

Under utvikling

Dr. Hatchett forteller at man regner med å ha vaksiner klare for utbredt bruk innen om lag 12 til 18 måneder.

Samtidig understreker han at vaksiner må gå gjennom omfattende utprøvende behandlinger.

– Noen av vaksinene vil starte utprøvende behandlinger innen de neste få ukene, sier han.

– Veldig dyrt

Dr. Hatchett sier at det er en stor utfordring å gjennomføre arbeidet med en utvikling av en vaksine mot koronaviruset, samtidig som man jobber med å øke evnen til å produsere mange doser og å forsikre at disse leveres til personer som trenger det over hele verden.

– Å gjøre alle disse tingene kommer til å bli veldig dyrt, understreker han.

– Men snakker vi om syv milliarder doser?

– Ikke innledningvis, åpenbart. Jeg tror det vi håper å klare å gjøre innen de neste 12 til 18 månedene, er å være i stand til å levere hundrevis av millioner av doser, sier han.

Prioriterer i faresonen

Når de første dosene av en vaksine mot koronaviruset er klare, vil de prioriteres for personer som er i faresonen. Og det gjelder for alle land i hele verden, understreker Dr. Hatchett.

– Vi ønsker å kunne forsikre oss om at personer som er i faresonen får de første dosene, slik at de blir beskyttet så fort som mulig, sier han, og fortsetter:

– Men å gjøre det kommer til å bli dyrt. Det kommer til å koste rundt to milliarder amerikanske dollar.

Se hele intervjuet med Dr. Hatchett hos Skavlan på TV 2 lørdag klokken 22.30 eller på TV 2 Sumo.