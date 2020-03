Liverpool kollapset ut av Champions League etter forferdelig keepertabbe

Med et par minutter igjen av første omgang løsnet det imidlertid for Liverpool. Alex Oxlade-Chamberlain slo et godt innlegg fra høyrekanten til Wijnaldum, som fikk gå opp alene og heade Liverpool opp i 1-0 og 1-1 sammenlagt.

I andre omgang ble Jan Oblak og Atlético Madrid-forsvaret bombardert av hjemmelaget. Ti minutter inn i omgangen var Oxlade-Chamberlain nær ved å sende en markkryper i mål fra 25 meter, men Oblak i full strekk hindret Liverpools midtbanespiller. Noen minutter senere leverte Oblak en ny gnistrende redning, denne gangen fra Firmino.

Tverrliggertreff og annullert scoring

Da timen var spilt, holdt Liverpool-supporterne pusten da Adrián slapp skuddet fra João Félix rett ut i feltet, men reservekeeperen fikk fanget ballen like foran føttene på Ángel Correa.

Midtveis i andre omgang fikk Andy Robertson en enorm sjanse til å sette inn 2-0. Mohamed Salahs avslutning ble blokkert, men endte samtidig med å bli et godt innlegg til Robertson. Kieran Trippier ble knust i luften av skotten, men headingen gikk i tverrliggeren. Et par minutter senere var det Oblak som måtte i aksjon igjen etter en suser fra Alexander-Arnold.

I løpet av noen få sekunder med noen få minutter igjen av ordinær tid skapte Liverpool to store muligheter. Først reddet Oblak et knallhardt skudd fra Wijnaldum på skrått hold, før Sadio Mané hadde et brassespark like over.

To minutter på overtid headet Saúl Ñíguez et frispark i mål, men midtbanespilleren ble avvinket for offside. Dermed ble det ekstraomganger.

Atlético-innbytter overlistet Adrián

Tre minutter inn i første ekstraomgang satte Wijnaldum fart oppover høyresiden og sendte av gårde et innlegg som traff pannen til Firmino. Brasilianeren avsluttet først i stolpen, før han satte egen retur i mål.

De ville jubelscenene på Anfield hadde knapt rukket å legge seg før det tok fyr på bortetribunen. 167 sekunder etter Firminos mål rotet Adrián det til da han sendte ballen rett i beina på Félix, som satte opp Marcos Llorente. Med et velplassert skudd i lengste stolpe satte innbytteren inn 1-2-reduseringen bak Adrián på halvdistanse. Dermed var Atlético videre på bortemålsregelen.

Med noen sekunder igjen av første ekstraomgang kontret Atlético med målscorer Llorente og innbytter Álvaro Morata. Ballen havnet hos Llorente på 20 meter, og nok en gang sendte han et skudd i nettet bak Adrián til 2-2.

Liverpool presset på i andre ekstraomgang, men slet med å skape store målsjanser. I stedet kontret Morata inn 3-2 for Atlético Madrid like før slutt.