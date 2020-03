PSG - Borussia Dortmund 2-0 (sammenlagt 3-2)

Det ble ingen jubelkveld for Haaland og Borussia Dortmund som etter 0-2-tap for PSG onsdag kveld er ute av Champions League.

To mål før pause

Etter at Haaland sikret 2-1-seier til Borussia Dortmund i det første oppgjøret, trengte PSG to mål for å sikre avansement, og skaffet seg de allerede før pause.

Først ved Neymar som styrte ballen i mål fra kloss hold i det 28. minutt, før Juan Bernat økte til 2-0 på overtid i førsteomgang.

Borussia Dortmund var farlige ved noen anledninger i førsteomgang, men det stemte ikke helt for verken Haaland eller lagkameratene.

Det gjorde det heller ikke den første halvtimen i andreomgang, men det siste kvarteret levde PSG noe farligere. Dortmund jaktet scoringen de trengte, men manglet de siste marginene foran mål.

Utvisning til Dortmund

Få minutter før slutt felte Dortmunds Emre Can Neymar og det smalt på gressmatten. Det endte opp med full håndgemeng mellom nesten samtlige spillere.

Can fikk to gule og dermed rødt kort. Trolig for kombinasjon av taklingen i forkant og en dytt på Neymar i etterkant.

Dermed var Dortmund redusert til ti mann og det ble enda tyngre å jakte mål.