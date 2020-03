Se Liverpool - Atlético Madrid nå på TV 2 Sport 1 og Sumo!

Mens kamper verden over spilles for tomme tribuner ser et fullsatt Anfield, altså 54.000 mennesker, Champions League-oppgjøret mellom Liverpool og Atlético onsdag kveld.

På plass i Liverpool er TV 2s fotballekspert Brede Hangeland som kommenterer kveldens kamp.

– Det er litt med blandede følelser vi er her i kveld, må jeg si. Fotball er viktig, men det er helt uviktig i forhold til folkehelse, sier Hangeland.

– Så jeg har en veldig klar følelse på at dette kan bli en av de siste fotballkampene, ikke bare i England, men også i Europa som spilles med publikum denne sesongen. En fin fotballkamp, men jeg tror myndighetene tar konsekvensen av at dette ikke går lenger, veldig, veldig snart, understreker han.

Det engelske fotballforbundet og Premier League har diskutert flere ulike måter å håndtere situasjonen rundt koronaviruset på. Hangeland mener det bør skje noe veldig snart.

– Det helt åpenbare er å stenge Premier League-kampene for publikum, kanskje til og med avlyse Premier Leauge-kampene. Det vil tiden vise, men så store ansamlinger av folk som vi har sett her utenfor stadion, og kommer til å være inne på stadion, er ikke fornuftig i disse tider, mener TV 2s fotballekspert.

Personlig håper Hangeland at sesongen kan fullføres for tomme tribuner, men han mener Premier League har reagert for seint.

– De har i hvert fall ventet lovlig lenge. Jeg personlig må si at jeg synes det er rart å være her med så mange, titusenvis av mennesker som skal på fotballkamp nå. Det føles litt feil, sier Hangeland og legger til:

– For alle er det bra om disse tingene blir avklart så fort som mulig og det er jo bedre å være litt for forsiktig, enn å være uforsiktig, som jeg vel opplever at en er i forbindelse med denne kampen.