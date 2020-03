Mangler pandemilager for smittevernutstyr

– En del fabrikker som vi normalt handler gjennom, der vi får produsert varene, er stengt, sier administrerende direktør Kjetil M. Istad ved Sykehusinnkjøp og fortsetter:

– Vi ser også at land i Europa har stengt grensene for eksport, så dette gjør at det er mer og mer krevende å få produkter til Norge.

Nå jobbes det intenst med å finne norske firmaer som kan produsere det sykehusene kan komme til å mangle.

– Vi har ikke inngått noen konkrete kontrakter, men vi er i en konstruktiv dialog med flere, sier Istad.

Helseminister Bent Høie utelukker ikke at Norge burde hatt et pandemilager.

– Dette er noe av det vi må bruke tid på senere, men nå må vi faktisk løse den situasjonen som vi er i og det betyr at vi må skaffe dette utstyret slik at vi kan beskytte våre ansatte, så får vi ta evalueringen og lærdommen etterpå, sier han.