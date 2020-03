Ifølge nyhetsbyrået AFP vurderer amerikanske myndigheter å stanse innreiser fra Europa på grunn av koronaviruset.

To anonyme kilder sier onsdag til Washington Post at Det hvite hus vurderer å innføre reiseråd på nivå tre for hele Europa.

Det innebærer at kun essensielle reiser til Europa skal gjennomføres.

Til sammenlikning har USA innført reiseråd på nivå fire for Kina, som betyr at all reise til landet frarådes.

Pandemi

Onsdag erklærte WHO koronavirusutbruddet for en pandemi.

– Vi er dypt bekymret, både over den alarmerende spredningen og alvorlighetsgraden, og over passivitetsnivået. Vi har derfor kommet til den konklusjonen at covid-19 kan karakteriseres som en pandemi, sa direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus onsdag ettermiddag.

Direktør Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet sa onsdag at man nå forventer en «relativt skarp økning i antall rapporterte tilfeller fremover» også i Norge.

– Vi venter flere innleggelser, flere som trenger intensivbehandling og flere dødsfall, sa hun på en pressekonferanse onsdag.

Ny fase i utbruddet

De aller fleste som har fått påvist smitte i Norge, har blitt smittet i utlandet, eller har hatt nærkontakt med personer som er smittet i utlandet.

Samtidig er det nå også påvist smitte i samfunnet som ikke kan spores til utlandet.

– Det betyr at det pågår spredning av viruset som vi ikke har oversikt over, sa Stoltenberg onsdag.