Se LASK Linz mot Manchester United på TV 2 Zebra og Sumo torsdag fra kl. 18.30.

Bruno Fernandes har vært en åpenbaring i Manchester United etter storovergangen fra Sporting i januar. På sine åtte første kamper står portugiseren med tre mål og tre assists.

Scott McTominay er mektig imponert over måten Bruno Fernandes har kommet inn på.

– Du ser hvordan han har kommet inn. Han er en født vinner. Du ser det samme på trening. Det er hva du trenger som lag. Vi trenger at noen gir oss den gnisten. Han har vært et friskt pust, og det er hva denne klubben trenger. Vi trenger spillere med personlighet på banen, og han tilfører en overflod av det. Han er ekte vare, sier han.

– Han ønsker å motta ballen i alle mulige situasjoner. Vi trenger kreativiteten hans. Får han ikke ballen, kan du være litt i trøbbel, sier McTominay med et smil på pressekonferansen før LASK Linz-kampen.

McTominay er tilbake for fullt etter å ha vært ute med skade. I hans fravær har Nemanja Matic plukket opp hansken og storspilt på midtbanen.

– Konkurranse om plassene er så viktig. Det skaper bare et sunt miljø, og jeg ønsker bare å være ett av de første navnene som blir satt opp i elleveren. Nemanja er en stor spiller, og jeg lærer veldig mye av ham, sier McTominay.

Åttedelsfinalen mot LASK Linz i Europaligaen går for tomme tribuner på grunn av koronaviruset som sprer seg som ill i tørt gress for tiden.

– Jeg har vokst opp med U18- og reservelagsfotball, så jeg er vant til å spille for mindre publikum, men så er man blitt vant til 75.000 tilskuere på Old Trafford. Det blir rart å spille en førstelagskamp under sånne omstendigheter. Vi må bare være konsentrerte og gjøre som vi pleier, sier McTominay.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær opplyste for øvrig at ingen av hans spillere hadde blitt testet for koronaviruset per onsdag kveld.