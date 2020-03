Både barne- og ungdomsskoler og videregående skoler vil nærmest være stengt fram til påskeferien begynner 4. april.

Lærerne vil i stedet tilby nettbasert undervisning, opplyst den østerrikske regjeringen onsdag.

Skolene vil imidlertid fortsatt være åpne for et mindre antall elever med foreldre som ikke har mulighet til å være hjemme for å ta seg av dem.

– Barn må ikke bli sendt til besteforeldrene sine, sier statsminister Sebastian Kurz, som minner om at eldre mennesker har høyere risiko for alvorlig sykdom hvis de smittes av koronaviruset.

