Et F-16 kampfly som onsdag hadde testflyvning, måtte foreta en sikkerhetslanding da det oppsto en elektrisk feil i flyet, opplyser Forsvaret til TV 2.

Den elektriske feilen førte til at flyets nødgenerator, den såkalte EPU-en (Emergency Power Unit) ble utløst.

EPU-en bruker hydrasin, som kan gi hydraulikktrykk til ror og elektrisk strøm til flyets Flight Control Computer i rundt ti minutter.

Giftig stoff

Det giftige og kreftfremkallende stoffet hydrasin lukter som ammoniakk, og brukes blant annet i rakettdrivstoff.

Det var likevel ingen dramatikk i hendelsen, forsikrer seniorrådgiver Hilde Tank-Mielsen i Forsvarsmateriell til TV 2.



– Hydrasin er et giftig stoff man skal unngå å komme i kontakt med. Derfor ble det tatt forbehold for mulig lekkasje, og det gjorde at personell i verneutstyr og utrykningskjøretøy ble mobilisert, sier Tank-Nielsen.

Forsvarsmateriell opplyser at kampflyet var på testtur etter tyngre vedlikehold, da det oppsto en elektrisk feil som utløste nødgeneratoren.



– Alt foregikk kontrollert og etter prosedyrer som sier at nærmeste flyplass skal velges, derfor landet flyet på Gardermoen. Team som allerede var på Gardermoen under testflyvningen, skal undersøke flyet, sier seniorrådgiver Hilde Tank-Mielsen i Forsvarsmateriell til TV 2.