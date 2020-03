Det er tunge dager for Storhamar, som sliter økonomisk. Allerede før avlysningen av sluttspillet hadde klubben sendt ut varsel om permitteringer til spillere og andre ansatte.

Hamar Arbeiderblad skriver at klubben var én million kroner bak budsjett før det ble klart at sluttspillet er avlyst. Lokalavisen melder at klubben kan bli slått konkurs.

Styreleder Truls Røise sier at det er en tung dag for Storhamar og norsk hockey.

– Det er ingen tvil om at et så brått bortfall av inntekter som avlysning av sluttspillet for en klubb som Storhamar, som normalt budsjetter og har en inntekt på mellom 3,5 og 5 millioner kroner fra billettsalg og alt det rundt, så er det dramatisk, sier Røise til TV 2.

– Det første vi må gjøre nå er å få oversikt. Det er en veldig kaotisk situasjon med så brått bortfall av inntekter og avlyst sluttspillet på kort varsel. Det gir selvfølgelig en veldig utfordring og belastning i organisasjon, men vi er en klubb som står sammen, og det er voldsomt engasjement og mange som bryr seg. Det er godt å kjenne på i en så tøff tid, men det viktigste er å ivareta spillerne og ansattes interesser på en best mulig måte, sier styrelederen.

Røise sier at det er for tidlig å si hvilken betydning klubbens økonomiske situasjon vil ha å si for spillerne i klubben.

– Vi som alle andre klubber i Get-ligaen har utenlandske spillere på ulike type kontrakter, og det er en av sakene vi selvfølgelig prioriterer og legger til rette for deres interessert. Der har vi som klubb et ansvar. Det er noe vi og andre klubber jobber aktivt med og ser på hvordan vi kan sikre rettigheter opp mot konsekvenser, både økonomisk og sportslig, sier Røise.