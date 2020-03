– Det er klart at det mest sannsynlig er smitte på skoler i Oslo. Fordi det mest sannsynlig er smitte i hele samfunnet. Og hvis det ikke er det nå, kommer det til å komme om ikke så lenge. Det viser erfaringene fra andre land, sier skolebyråd i Oslo Inga Marte Thorkildsen til NTB.

Onsdag hevet Oslo kommune beredskapsnivået og innførte forbud mot arrangementer med mer enn 500 deltakere og søknadsplikt for arrangementer med mer enn 100 deltakere.

Stenges ikke

På skolene samles flere elever enn det, men likevel er det ikke aktuelt å stenge dem, ifølge skolebyråden, som viser til rådene de har fått fra helsemyndighetene.

– Svaret vi får fra faglige myndigheter er at konsekvensen av det vil være så store at det ikke lar seg forsvare. Vi må huske på at det er veldig mange som jobber i helsevesenet, i politiet, innenfor nøkkelfunksjoner i samfunnet, som er foreldre til barn som går i barnehage og på skole, sier Thorkildsen.

Det har vært spredte tilfeller av koronasmitte og -mistanke på skolene i Oslo, og tirsdag ble 100 personer satt i karantene på Sinsen skole etter at en ansatt fikk påvist smitte. Skolebyråden understreker at de vurderer situasjonen fortløpende.

– Vi er nødt til å ha beredskap også for en situasjon hvor vi blir nødt til å stenge skoler midlertidig, sier hun.

– Snakk med barna

Thorkildsen sier det er ekstremt viktig at foreldre tar seg god tid til å snakke grundig med barna om viruset.

– Vi må ikke tro at det barn ikke vet, det har de ikke vondt av. Det var det vi trodde før. Nå er vi i en ny tid hvor vi vet at barn får med seg utrolig mye. Men barn kan også lage seg historier som viser seg å være verre enn virkeligheten.

