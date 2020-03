Forsvarsministeren vil returnere til sitt kontor fra og med torsdag.

– Jeg er glad for å være friskmeldt. Det er viktig for meg å følge rådet fra helsemyndighetene om å ta gode forholdsregler og bidra til å forebygge smitte. Dette er en nasjonal dugnad, sier Bakke-Jensen.

Statsråden hadde ikke selv symptomer på smitte, men håndhilste på flere mennesker i Bergen forrige uke, blant annet noen som hadde vært på reise i Italia.

Forsvarsdepartementet skriver i en pressemelding at det jobbes med flere tiltak for å forebygge smitte i departementet. Et av disse er økt bruk av hjemmekontor for ansatte, i tråd med anbefalingene fra helsemyndighetene.

