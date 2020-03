Direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus i Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærer onsdag utbruddet av koronaviruset for en pandemi.

– Vi er dypt bekymret, både over den alarmerende spredningen og alvorlighetsgraden, og over passivitetsnivået. Vi har derfor kommet til den konklusjonen at covid-19 kan karakteriseres som en pandemi, sier Ghebreyesus.

– Har ringt med alarmklokken

Onsdag var det verden over registrert omkring 120.000 smittetilfeller og over 4.200 dødsfall forårsaket av viruset.

– Vi har ringt med alarmklokken, høyt og tydelig, sier Tedros.

En pandemi er et sykdomsutbrudd som rammer svært mange mennesker over store deler av verden. Inntil nå har spredningen av covid-19-viruset i stedet blitt beskrevet som én eller flere epidemier.

Tedros sier det nye ordvalget ikke innebærer noen endring i hvordan sykdommen bør bekjempes.

– Alle land kan fortsatt endre utviklingen til denne pandemien, sier WHO-sjefen.

Han oppfordrer myndighetene i de rammede landene til å teste, behandle og isolere smittede og mobilisere befolkningen i kampen mot viruset.

– Det viser hvor viktig det er å ta alle tiltakene som er satt i gang, på ytterste alvor, sier statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse.

Statsministeren understreker at det må jobbes intensivt med tiltak for både å forhindre smitte og ha god nok kapasitet fremover.

– Dette betyr at dette blir en sykdom som stort sett alle land i verden vil oppleve ganske sterke virkninger av, sier Erna Solberg om pandemien.