489 personer smittet i Norge

Onsdag var det verden over registrert omkring 120.000 smittetilfeller og over 4.200 dødsfall forårsaket av viruset. WHO har erklært utbruddet som en pandemi.

Helseministeren, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet kommer onsdag kveld med siste nytt om situasjonen i Norge.

489 personer er nå smittet av korona i Norge.

– Det siste døgnet har ytterligere 212 personer testet positivt på koronavirus. Altså en kraftig økning i løpet av siste døgn, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Gjennomsnittsalderen på de smittede er 46 år.

– Mens hovedvekten av de som har testet positivt tidligere har kommet fra Italia, ser vi det siste døgnet en kraftig økning fra Østerrike, sier Stoltenberg.

Venter flere dødsfall

De aller fleste som har fått påvist smitte har blitt smittet i utlandet, eller har hatt nærkontakt med personer som er smittet i utlandet.

– Vi forventer nå en relativt skarp økning i antall rapporterte tilfeller fremover, sier FHI-direktøren.

– Vi venter flere innleggelser, flere som trenger intensivbehandling og flere dødsfall, sier hun videre.

Det er også påvist smitte i samfunnet som ikke kan spores til utlandet.

– Det betyr at det pågår spredning av viruset som vi ikke har oversikt over, sier hun.

– Har en jobb å gjøre

Helseministeren påpeker at det nå kreves samarbeid for å forhindre smittespredning.

– Hver og en av oss har nå en jobb å gjøre, sier helseminister Bent Høie.

Helseministeren understreker at det nå er mange som er bekymret og som sitter med mange spørsmål. Han sier at det jobbes med å heve kapasiteten ved telefonene, slik at ventetiden går ned.

– Jeg må innstendig be om at folk ikke ringer 113 for å spørre spørsmål om denne sykdommen, sier han.

FHI oppdaterer sine tall én gang om dagen. VG, som oppdaterer tallene fortløpende, meldte klokken 17.35 om 471 smittede personer.

Flere tiltak

Helsemyndighetene har kommet med sterke anbefalinger som skal bidra til å forhindre smittespredning.

Blant anbefalingene fra helsemyndighetene har vært at arrangementer med over 500 deltakere bør avlyses eller utsettes.

Onsdag ettermiddag opplyser helsedirektøren derimot at innendørs arrangementer med over 500 deltakere blir helt forbudt fra i dag. Dette gjøres med hjemmel i smittevernloven.