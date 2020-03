Dette sa statsminister Erna Solberg under en pressekonferanse i statsministerboligen i Oslo onsdag ettermiddag.

Solberg sier at hun ble informert om Skei Grandes beslutning allerede mandag.

– Jeg har kjent til denne beslutningen noen dager og syns det er leit. Jeg har hatt et utmerket samarbeid med Trine, som er en dyktig dame som er brennende opptatt av de sakene hun har jobbet med, sier Solberg.

Statsministeren mener at Skei Grande virkelig har vært med å sette preg på sakene i regjeringen.

– Trine er en tøff forhandler og en utrolig flott person, som jeg syns det har vært kjempefint å samarbeide med, sier Solberg som ønsket å bruke anledningen til å takke Trine for et veldig godt samarbeid i disse årene.

Overraskende

Grande overrasket partifellene onsdag ved å si at hun går av som Venstre-leder og statsråd og heller ikke ønsker gjenvalg til Stortinget.

– I løpet av helgen har jeg kommet til at det beste er at noen andre slipper til, selv om jeg ikke vet hvem det er, sier Grande til VG , som først omtalte avgangen.

Grande informerte tidlig statsminister Erna Solberg (H) om sine tanker, men har ellers i stor grad holdt prosessen for seg selv.

LEIT: Statsminister Erna Solberg (H) sier at hun synes det er leit at Trine Skei Grande nå trekker seg både fra regjeringen og som Venstre-leder. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Onsdag ble stortingsgruppa og valgkomiteen informert.

Mange i Venstre har ønsket at Grande skulle byttes ut som partileder, men partiet har vært splittet når det gjelder hvem som burde etterfølge henne. Nå bekrefter valgkomiteen at de tar opp arbeidet på nytt.

Vil ikke svare

Sveinung Rotevatn vil ikke svare på om han er kandidat til å overta som leder i Venstre etter Trine Skei Grande.

– Dagen i dag er ikke en dag for å lansere lederkandidatur, sa Rotevatn etter et partimøte på Stortinget onsdag ettermiddag.

– I dag er jeg opptatt av å si at jeg syns Trine har vært en svært god leder for Venstre. Mange i Venstre er glad i Trine, og jeg tror folk respekterer beslutningen hun har tatt. Så er det viktig at vi nå står sammen som parti framover, sa Rotevatn.