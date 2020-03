I en tid med mye frykt for spredning av virus, har det blitt høyt fokus på blant annet godt renhold og håndhygiene.

Å få barn til å følge disse instruksene, kan være hakket mer vanskelig, da mange gjerne synes det er kjedelig å vaske seg grundig nok på hendene.

En som derimot har klekket ut en løsning på problemet er Shauna Wood. Hun er lærer i tredje klasse ved Hallsville Skole i Missouri, og har undervist ved skolen i åtte år.

– Det er et faktum at mange barn er i nær kontakt med hverandre hele dagen. De deler mange ting, inkludert bakterier, forteller Woods til morgenshowet Good morning America.

Enkel løsning

Læreren hadde lenge fundert på hvordan hun kunne minimere smittemulighetene i klasserommet. For istedenfor å måtte mase på elevene om renhold, ville hun at barna selv skulle ønske å vaske seg ofte.

Dermed kom hun opp med den geniale ideen – stempel på hendene.

– Jeg har hatt stempelet i flere år og brukt det til å stemple bøker som tilhører klasserommet. Jeg bestemte meg for å bruke det mandag morgen, og ba elevene om å vaske hendene i klasseromsvasken, og deretter komme til læreren. Det var deres morgenoppgave, som vi kalte det, forteller Woods.

I løpet av dagen registrerte Woods om barna hadde vasket hendene ofte og godt nok til at stempelet hadde forsvunnet. De som klarte det, skulle få en premie.

– De ble solgt da jeg fortalte at det var premier involvert, sier læreren.

Blitt en vane

Den første dagen brukte hun som «treningsdag». Ettersom barna visste de ville få premie når stempelet var borte, ville de få det vekk med en dag.

Etterhvert som elevene også har forstått formålet med den grundige håndvasken, har det blitt en rutine.

– Hver morgen siden den gang, har de kommet for å få stempel før de fortsetter dagen. Jeg sjekker stempelet på slutten av dagen, og dersom det har bleknet eller forsvunnet helt, får de premien sin, sier læreren.

Hun kaller opplegget en stor motivasjon for barna. Målet hennes er å få barna til å instinktivt vaske hendene flere ganger om dagen.

– For å være ærlig har det blitt noen av elevenes største bekymring om de klarer å få det bort i løpet av tiden. Å skape en visuell påminnelse og incentiv har styrket håndhygienen deres. Jeg bruker også å putte stempel på meg selv for å være et godt forbilde, avslutter Woods.