Et forsøk på å finte ut både Rotevatn og Raja

Så gikk det likevel en grense for hvor mye Trine Skei Grande orker av kritikk, bråk og bakvaskelser.

I det vi trodde at hun hadde vunnet en nærmest umulig kamp, og fått enstemmig valgkomite til å innstille henne gjenvalg som partileder for to nye år, så går hun altså av. På dagen. Både som partileder og som kunnskapsminister. Jeg trodde knapt det jeg leste da VG publiserte det oppsiktsvekkende intervjuet med henne.

Trine Skei Grande peker dermed nese til kritikerne som mener hun kun tenker på seg selv og klamrer seg til makta i et parti som egentlig ikke vil ha henne. Hun ble beskyldt for å kuppe lederdiskusjonen i partiet etter at hun sparket nestleder Ola Elvestuen som klima- og miljøminister, og løftet både Abid Raja og Sveinung Rotevatn inn i regjering. Med det grepet nøytraliserte hun de to som leder-utfordrere. Ord som Moskva-prosess ble brukt om hennes maktbruk internt. Ikke akkurat et kompliment i liberale og antiautoritære Venstre-kretser.

Venstre-lederen ble utsatt for angrep fra ulike fløyer i partiet etter valgkomiteens innstilling ble kjent, særlig fra tidligere støttespillere i Oslo Venstre. De gikk åpent ut mot Skei Grande. Det ble tegnet et bilde av at hun opptrådte udemokratisk og kuppet valgkomiteens arbeid, ofret begge nestlederne sine og sikret seg gjenvalg som partileder, til tross for at hun stod historisk svakt som partileder ute i organisasjonen.

Med sin brå avgang forsøker Skei Grande å tegne et helt annet bilde av seg selv. Hun ber om å bli trodd på at hun lenge har bestemt seg for å si nei til gjenvalg til Stortinget ved valget neste år. Hun ber om å bli trodd på at hun i hele vinter har sagt til partiets valgkomite at hun ville trekke seg frivillig som partileder med en gang de eventuelt klarte å samle seg om en annen lederkandidat. Noe de ikke klarte. Valgkomiteen var delt mellom Abid Raja og Sveinung Rotevatn. Siden ingen av de to ville stille mot Trine Skei Grande som partileder, ble hun enstemmig innstilt av en valgkomite hvor kun én av ni primært ønsket at hun skulle fortsette.

Trine Skei Grande har i flere år innsett at hennes lederperiode har gått mot slutten inn mot det forestående landsmøtet. Hun har forsøkt ta regi over egen avgang, noe hun ikke har lyktes i. For å si det pent. Å klamre seg til makta skapte heller ikke ro. Hennes brå avgang nå er faktisk et siste forsøk på å ta noe regi.