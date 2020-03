Etter at formannskapet i Stjørdal holdt et ekstraordinært telefonmøte onsdag ettermiddag, ble det klart at alle skoler og barnehager i kommunen blir stengt fra og med torsdag.

– Formannskapet har vært samlet og stilt kritiske spørsmål. Dette skjer i full forståelse med kommuneledelsen, sier kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen til Adresseavisa.

Alt av kamper, treninger,konserter og øvinger avlyses. Poenget er å hindre folk i å møtes uten at det er strengt nødvendig.

– Risikoen er kjempehøy på små møter også. Det bør ikke holdes noen møter, konserter eller private selskaper. Skoler, barnehager, bibliotek og ungdomsklubb bør stenges, sier kommuneoverlegen til avisen.

Vonen sier at de også ønsker å oppfordre nabokommunene til samme tiltak.

Onsdag formiddag ble det kjent at en kommunalt ansatt ved Stjårdal rådhus har fått påvist koronasmitte.