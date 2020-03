Det var tirsdag kveld at Opseth stod øverst på pallen etter Raw Air-rennet i Lillehammer og jublet for sin første seier i verdenscupen.

Så kom sjokkbeskjeden og at det var skjedd en feil, og at det egentlig var Maren Lundby som hadde vunnet hopprennet.

Da TV 2 møtte Opseth dagen derpå i Trondheim, innrømte hun at gårsdagens hendelse satt en stopper for nattesøvnen.

– Det ble veldig lite søvn, det skal jeg ærlig innrømme. Hvis jeg summerer opp så hadde jeg vel kanskje to timer søvn i natt. Det var mye tanker og veldig mye følelser som surret rundt, forteller 20-åringen.

– Hva var det du har tenkt på?

– Alt mulig, egentlig. Alt fra hvordan det var å stå på toppen av pallen, til hvordan det var å motta beskjeden om at jeg var nummer to etterpå. Det var veldig mye følelser og mye forskjellig, innrømmer Opseth.

Men selv om det ble felt noen tårer etter sjokkbeskjeden tirsdag kveld, var ikke skuffelsen like stor onsdag ettermiddag. Hopperen er klar for ny konkurranse i Granåsen.

– Jeg har lagt det bak meg. Det er en ny dag i dag, og det er en ny tellende omgang. Så jeg er innstilt på å møte opp i bakken, ha fokus på de arbeidsoppgavene jeg har og prøve å hoppe bra på ski. Det går ikke an å henge seg opp i noe som har skjedd, understreker Opseth.

Landslagstrener Christian Meyer mener hendelsen også kan ha vært bra for Opseth som nå har fått se at hun kan vinne.

– Det høres jo ut som Christian å snu noe som ikke er fullt så bra til noe positivt. Jeg er egentlig veldig enig med han også. Jeg føler meg mer motivert og egentlig bare veldig revansjesugen i dag. Så jeg er klar for ny fight, sier hun og legger til:

– Jeg har jo veldig lyst å vise at jeg kan slå Maren, for jeg tror jeg kan det på en god dag. Så vi får se hva som skjer, sier Opseth med et smil.