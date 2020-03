– Dette gjør vi som et av mange tiltak for å både begrense trengsel i byen, or å redusere mulighet for koronasmitte og for at gjester som kommer ikke skal risikere å bli smittet ved et besøk hos oss, sier kommunaldirektør Robert Rastad.

Det betyr at cruiseskip som kommer til Bergen, kan få legge til kai og proviantere, men passasjerer må bli om bord på skipet.

Det informerer kommunen i en pressemelding.

Bergen kommune har hatt dialog med Bergen havn rundt hvordan de skal håndtere skip som har snuhavn i Bergen, som Hurtigruten og Fjord Line.

Disse vil fremdeles få lov til å ta passasjerer av og på i Bergen, men vil måtte forholde seg til de vedtak som er gjort for å begrense smitte i Bergen.

Det arbeides med å avklare om dette skal håndteres som et enkeltvedtak for hvert skip, eller om det kan legges inn i egen midlertidig forskrift.

Det er ventet et cruiseskip til Bergen torsdag 12. mars, og rederiet er kjent med Bergen kommunes beslutning. Neste anløp er først om fem dager.