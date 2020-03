Volvos kompakte SUV XC40 har fått en litt trang start i det norske markedet. Lenge var den nemlig tilgjengelig med "bare" bensin og dieselmotorer – samtidig som det var kjent at den ville komme som både ladbar hybrid og ren elbil etter hvert.

Hva gjorde norske kjøpere da? Jo, mange satte seg på det berømmelige gjerdet. Og der har mange sittet til inntil nylig, da den ladbare varianten rullet inn i landet.

Den blir på mange måter en forsmak på den helelektriske XC40-en. Den er på plass mot slutten av året, og selv om det ikke foreligger offisielle tall, er det ingen hemmelighet at flere tusen nordmenn har bestilt og venter i spenning.

Men først er det altså ladbar hybrid. Det er en drivlinje Volvo har hatt stor suksess med her hjemme de siste årene, på nesten samtlige modeller.

Hva er nytt?

XC40 T5 Twin Engine er det fulle navnet her. Den er i utgangspunktet lik hvilken som helst XC40, med unntak av ladeluken på venstre forskjerm. Det er stort sett under ”skallet” vi finner nyhetene. Der er de til gjengjeld flere og viktige.

Om vi begynner foran, finner vi en tresylindret bensinmotor på 1,5 liter og 180 hk/265 Nm. Da tenker du kanskje vi finner en elmotor på bakakselen, slik vi er vant til fra de andre, ladbare Volvoene? Nei, slik er det ikke. Volvo har fått plass til denne også foran, dette er en motor som byr på ytterligere 82 hk/160 Nm.

Midtkonsollen har mistet mye av dybden, det er ett av de synlige tegnene på at dette er en ladbar hybrid.

Samlet effekt er med det 262 hk. Helt ny er også 7-trinns dobbeltclutch-girkassen som motorene er koblet til.

Batteriet på 10,7 kWt er plassert på langs, midt i bilen, der vi normalt finner mellomakselen. Dette skal gi gunstig vektfordeling og lavt tyngdepunkt.

Denne løsningen er plassbesparende. Bagasjerommet er fortsatt på 460 liter. Under gulvet er det en ganske solid "kjeller". Med smart pakking får du med mye ekstra her.

Hva så med det som er veldig relevant med en ladbar hybrid: Nemlig rekkevidden? Jo, det offisielle tallet her er på 45 kilometer. Det stemmer også bra med erfaringene vi gjør oss med bilen.

I fem-seks varmegrader og kombinasjon av først småkjøring, så landevei og motorvei og til slutt litt bykjøring, klarer vi mellom 42 og 44 kilometer. Og det er uten ekstrem sparekjøring. Som alltid avhenger dette mye av temperatur, topografi og ikke minst kjørestil. Og naturligvis: Du må sørge for å lade!

Dyr i starten – men nå kan du få den billigere

Ladeluke på venstre forskjerm avslører at denne XC40-en er ladbar.

Hva er styrker og svakheter?

Den store styrken i forhold til de øvrige XC40-utgavene er naturligvis mulighet til å kjøre på ren strøm. Med mindre du har mest langkjøring, er det gode muligheter for at det blir lenge mellom hvert besøk på bensinstasjonen med denne bilen.

Når Volvo har plassert begge motorene foran, betyr det også at bilen ikke har firehjulstrekk. Det vil nok være et savn for endel kunder. For det norske markedet er ikke denne løsningen optimal, men her nok Volvo tatt en klassisk "pro/contra" – og landet på at 4x4 neppe er avgjørende for de store kundegruppene.

Kjøreegenskapene er trygge og gode. Understellet er ganske stramt satt opp, men uten at det blir ukomfortabelt. Vi kunne ønsket oss litt mer direkte respons fra styringen, den er litt følelsesløs.

T5 betyr at vi her har å gjøre med ladbar hybrid-drivlinje.

Volvo har ikke prioritert å gjøre den riktig så kjapp som endel andre ladbare hybrider. 0-100 km/t går på 7,3 sekunder og selve akselerasjonen går ganske sivilisert for seg. Men når du gir full gass, er responsen overraskende treg. Det virker som hele systemet – inkludert girkassa – nøler litt, før det setter i gang. Her har Volvo et forbedringspotensiale.

Støynivået er godtkjent. Den elektriske drivlinjen lager en ganske karakteristisk lyd, som kjapt overdøves når du presser den tresylindrede bensinmotoren. Der forsvinner litt premiumfølelse. Av erfaring vet vi at du skal være litt obs når du velger dekk til XC40. Det gjelder både dimensjon og hvor mye støy de lager.

Premiumfølelsen er forresten godt til stede i interiøret. Du merker at dette skal være en rimeligere bil enn de større modellen fra Volvo, ved mer hard plast og også at det for eksempel mangler deksel over koppholderne. Men det ser både bra og moderne ut og kvalitetsfølelsen er generelt god.

Vi har tidligere latt oss imponere av plassen i XC40, utvendig størrelse tatt i betraktning. Det at dette er en såpass høybygget bil, gjør at sitteposisjonen både foran og bak er ganske oppreist, det sparer plass. Og pakker du til taket, får du med mye bagasje.

Vi tok med Volvos toppmodell på fjelltur

Ingen store sprell i interiøret, fin materialkvalitet og svært gode seter.

Hva koster den?

Ladbare hybrider kommer gunstig gjennom det norske avgiftssystemet, men her snakker vi absolutt ikke noen prisbombe. Testbilen i R-Design-utgave starter på 510.000 kroner og ender på 598.000 med utstyrspakker og tilbehør på plass.

Dette henger nok i stor grad sammen med at Volvo nå definerer seg som et premiummmerke. Men blir det i drøyeste laget? Det er det opp til kjøperne å avgjøre. Vi må vel uansett kunne fastslå at prisen ikke blir det viktigste argumentet for å velge denne utgaven.

C-stolpen er ganske dristig løst, det er også den mest særpregede delen av dette designet.

Hvem er konkurrentene?

Dette er en bilklasse som rommer mange biler, derfor er det også mye annet å velge mellom. Vi tenker biler som BMW X1, Audi Q3 og Range Rover Evoque er de mest opplagte konkurrentene. Mini Countryman fungerer som en liten outsider i klassen, det samme gjør også Jaguar E-Pace.

Mer folkelige alternativer finner du i Nissan Qashqai og Mazda CX-3.

Vil naboen bli imponert?

Kanskje ikke veldig imponert, men det er i alle fall gode sjanser for at han eller hun vil legge merke til bilen. Designet gjør at XC40 skiller seg ganske klart fra de fleste konkurrentene.

Utformingen av C-stolpen er ganske dristig, dette er nok typisk en detalj som er litt elsk eller hat. Testbilen kler R-Design-pakken. Hvit bil gjør at alle de svarte detaljene kommer veldig tydelig fram.

Naboen vil neppe tro hva du har betalt for denne

Det har vært litt stille før den elektriske XC40-stormen. Men nå er den ladbare utgaven her, elbilen er heller ikke veldig langt unna.

Broom mener:

XC40 er en av favorittene våre i denne klassen og den har også mye bra med seg når den kommer som ladbar hybrid. Dette er en bil som skiller seg litt fra mengden. Den er komfortabel og velkjørende og plassen imponerer i forhold til utvendig størrelse. Pluss også for et ganske særpreget interiør, med mange praktiske løsninger.