Tiltakene i Oslo vil i stor grad stemme overens med det som tirsdag ble varslet i Bergen.

Byrådet i Oslo informerte om tiltakene onsdag ettermiddag.

– Nå er det på tide med drastiske tiltak, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Byrådslederen sier videre at tiltakene vil ha stor betydning for byen og befolkningens liv, og at han har forståelse for skuffelsen blant arrangører og publikum.

– Alt tyder på at det norske samfunn må forberede seg på en krevende situasjon over tid, sier han.

Nivå tre

Oslo kommune har nå hevet beredskapsnivået til nivå tre. De kommer i den forbindelse med følgende tiltak:

Smittevernoverlegen i Oslo har onsdag fastsatt at arrangører må søke kommunen eller bydelen om å gjennomføre arrangementer med mer enn 100 deltakere.

Det blir også forbud mot arrangementer med mer enn 500 deltakere, innendørs og utendørs.

Utesteder, serveringssteder og arenaer uten plasstildelinger må sørge for at alle til stede kan holde en meters avstand til andre i lokalet.

Oslo rådhus stenges for turister og arrangementer inntil videre, og det legges begrensning på antall gjester under vielser.

– Det som er noe av hovedutfordringen nå, er at det høyst sannsynlig er mange som går rundt i gatene, som er smittet, at det har en ukjent smittekilde og at vi ikke får drevet med en massiv testing, satt folk i karantene og avgrenset dem. Det er utfordringen, sier byrådslederen til TV 2.

– De må vi ha tak i for å begrense smitten akkurat nå, slik at ikke alt tårner seg opp og vi svekker helsevesenet og gjør det umulig for folk som har andre lidelser å få behandlingen de har krav på, fortsetter han.

Kommer med oppfordring

Johansen sier at situasjonen vil sette det norske velferdssamfunnet på prøve, og kommer med en klar oppfordring til befolkningen:

– Ikke ring legevakten hvis du ikke har behov for hjelp. Hvis du tror at du kan være smittet av koronavirus må du ringe koronatelefonen på 21 80 21 82, sier han.

– Vi vet at det er ventetid der. Vi jobber med å styrke kapasiteten, sier han videre.