Den nye Odd-treneren om Fagermo-beskjed: – Gir en trygghet

Etter tolv år som assistenttrener til Dag-Eilev Fagermo, som signerte for Vålerenga i slutten av januar, trer Jan Frode Nornes ut av skyggen og får hovedansvaret med å lede klubben som ble nummer fire i Eliteserien forrige sesong.

– Det er ganske store sko å fylle. Fagermo har vært i klubben og kanskje vært klubbens største profil. Nå blir jobben min å videreføre og utvikle den kulturen som er i klubben, sier en stolt Nornes til TV 2.

Nornes, som har signert en kontrakt ut 2021-sesongen, har hele tiden holdt tett kontakt Fagermo siden Vålerenga-ansettelsen.

– Han har sagt at jeg var den rette mannen til å ta over, og det gir en trygghet, sier Nornes, før han fortsetter:

– Jeg har hatt en mentor og læremester i Fagermo i tolv år. Jeg har spilt i klubben, så jeg kjenner klubben, filosofien og spillergruppen. Samtidig er kontinuitet viktig i fotball, og nå er det viktig at vi skal fortsette å utvikle Odd sammen.

Jobber med overganger

Nå blir en av de første oppgavene til den nye hovedtreneren å forsterke stallen inn mot sesongstart 5. april. Da står Stabæk på motsatt banehalvdel.

– Vi har jobbet med spillerlogistikk hver dag siden Fagermo signerte for Vålerenga. Men det er klart at det begynner å nærme seg sesongstart, og vi må nok skru opp dampen litt, sier Nornes.

Klubben har hentet tre spillere så langt i vinterens overgangsvindu, og Nornes er klar på at han ønsker flere nye fjes på Skagerak Arena før sesongstart.

– Vi ønsker å få inn en eller to spillere som skal forsterke stallen inn mot sesongstart. I utgangspunktet er det i bakre rekker og på spissplass.

– Så det er det som har høyeste prioritet når du starter nå?

– Det er ikke noen konkrete spillere, men vi jobber daglig med det og sjekker og utelukker spillere. Vi må nok trøkke litt ekstra på fremover for å få noen spillere inn før det smeller.

Kritisk TV 2-ekspert

Den tidligere assistenten understreker at spillestilen og 4-3-3 er «forankret i klubben», men at han kanskje ikke tar like mye plass i rampelyset som læremesteren er kjent for.

– Nei, jeg skal være Jan Frode Nornes. Det er viktig for meg. Jeg kommer ikke til å spille noen annen rolle. Så rappkjeftet, nei kanskje, vi får se, tiden vil vise, humrer han.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er positv til ansettelsen.

– Det var som ventet, og det er nok et trygt og godt valg av Odd. Nå får de en trener som kjenner klubben godt, og Odd bygger videre på det de har jobbet med i alle år.