– Det er veldig trist at Trine nå vil gå av. Samtidig har jeg har stor forståelse for at på et tidspunkt så er det nok. Det har vært stor press på Trine spesielt etter valgkomiteens innstilling ble lagt fram, sier Raja.

Han ber partifeller roe seg ned.

– Jeg skulle gjerne sett at Trine fikk en verdigere avgang enn dette, sier Raja.

Raja mener lekkasjene de siste dagene ikke har vært partiet verdig.

– I stedet for å stille motkandidater så har det vært anonyme kilder og en jakt på Trine. Jeg har en oppfordring om at vi roer dette noen hakk. Flere må gå i seg selv på hvordan de har opptrådd de siste ukene. Vi har alle et forbedringspotensial.

I går kunne TV 2 avsløre at bare én av ni i valgkomiteen primært ønsket Skei Grande som leder. Sveinung Rotevatn skal ha takket nei til å bli leder så sent som torsdag.

Står til disposisjon

Raja sier han senest i helgen sa til Skei Grande at han ønsket hun skulle fortsette.

– Jeg har sagt at jeg både stiller med til disposisjon samtidig har jeg sagt jeg hele tiden vil stille meg bak Trine så lenge hun vil være leder. Jeg kommer til å bidra til å samle . Det vil jeg gjøre sammen med Trine. Vi skal gjøre alt vi kan for å beholde Trine.

Han ble selv innstilt som en av to nestledere, mens Grande var innstilt som leder. Sitt eget eventuelle kandidatur til ledervervet kommenterer han slik:

– Jeg står til valgkomiteens disposisjon.

Raja mener likevel det kan komme noe godt ut av Skei Grandes exit.

– Det kan komme noe godt ut av dette hvis partiet samler seg. Nå skal vi være den dannelsen som vi vil at andre skal ha, sier Raja til et samlet pressekorps på vei inn til Venstres gruppemøte på Stortinget, onsdag ettermiddag.

Peker på Raja

Venstre-ordfører Alfred Bjørlo mener Venstre-statsråd Abid Raja nå er rett mann til å overta etter Trine Skei Grande. Han advarer Sveinung Rotevatn om å stille partiet overfor et ultimatum.

Bjørlo ble like sjokkert som store deler av partiet i dag over nyheten om at Trine Skei Grande trekker seg som partileder i Venstre.

PEKER PÅ RAJA: Alfred Bjørlo. Foto: Ned Alley

Nå har han en henstilling til de to fremste kandidatene til å overta vervet hennes.

– Jeg mener det er viktig at Abid Raja og Sveinung Rotevatn nå begge sier de vil bli i ledelsen uansett hvem av de som blir leder, sier Bjørlo til TV 2 og legger til:

– De må ikke be partiet velge mellom dem.

Venstre-ordføreren selv har en klar favoritt.

– Snakker som folk forstår

Han mener Abid Raja er riktig mann til oppgaven.

– Personlig mener jeg at Abid er riktig kandidat. Han har en bred appell, og han snakker som folk forstår, sier Bjørlo.

Samtidig som Bjørlo løfter Rajas kandidatur ber han om at partiet samler seg.

– Det er viktig at vi nå velger en solidarisk linje, sier Venstre-ordføreren.